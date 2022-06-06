Силуанов заявил о риске глобального экономического кризиса из-за санкций Запада

Страны рискуют столкнуться с глобальным экономическим кризисом из-за ужесточения монетарной политики и введения санкций. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

О мировой экономике Силуанов заговорил во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС под председательством Китая. По его словам, ужесточение монетарной политики и ведение беспрецедентной санкционной кампании увеличивают риски глобальной стагфляции и мирового продовольственного кризиса. Также подрыв доверия к мировой валютно-финансовой системе создает риск глобального экономического кризиса.

«Существующие риски носят глобальный характер, поэтому странам БРИКС необходимо договориться о совместных скоординированных мерах реагирования и предложить свою программу действий для стабилизации экономической ситуации», — процитировала министра пресс-служба ведомства.

Во время встречи представители стран БРИКС призвали государства к ответственному ведению экономической политики. БРИКС представляет собой группу из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.