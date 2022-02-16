Силуанов заявил, что майнинг в России нужно вывести в легальное поле

Майнинг криптовалют в Российской Федерации надо вывести в легальное поле и взимать с этого налоги. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы считаем, что его не надо запрещать. Его нужно вывести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налоги. Я не понимаю, зачем все это дело ограничивать и запрещать», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Силуанов также сообщил, что Минфин РФ не планирует менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы. Ведомство не исключило возможность размещения евробондов в этом году.

«Право есть. Сейчас ситуация, даст бог, уляжется, будем пробовать», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минэкономразвития выступило с идеей ввести сниженные коммерческие тарифы на электроэнергию для майнинга в некоторых регионах, а также установить налоги по факту конвертации криптовалюты в рубли.