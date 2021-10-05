Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. В слушаниях по бюджету он временно участвует по видеосвязи. Об этом написало РИА «Новости».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов побыстрее поправиться и выйти из режима изоляции. О самочувствии Силуанова информации нет. Также неизвестно, что стало причиной самоизоляции.

«Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», — сказала спикер Силуанову.

В середине сентября президент России Владимир Путин сообщил, что в связи с множеством случаев коронавируса в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этим рассказал журналистам, что российский лидер может отпраздновать свой день рождения в кругу родных и близких, несмотря на самоизоляцию. При этом Песков затруднился ответить, закончится ли самоизоляция у президента к 7 октября. Официальный представитель Кремля также уточнил, что глава государства изолировался в связи с тем, что он является контактным лицом.