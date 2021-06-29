Силуанов рассказал о вызовах для экономической политики России

Пандемия коронавируса изменила глобальную экономику. На эти преобразования должна ответить экономическая политика российского правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики», — написал он в статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений», опубликованной в журнале «Финансы».

Вынужденные изменения в мировой экономике, которые произошли во время пандемии коронавируса, могут остаться как на кратко- и среднесрочном, так и на долгосрочном горизонте. В первых двух случаях будет происходить неравномерность восстановления деловой активности между странами, сдерживание совместного восстановления мировой экономики, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.

Изменения, которые останутся в экономике надолго, потребуют структурной трансформации. Антон Силуанов отметил, что в этом случае произойдет ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленная антиглобализация, изменение структуры рынка труда, усиление цифрового неравенства и трансформация потребительского спроса и форм поведения.

К этим всем изменениям, по мнению министра, должна приспособиться российская экономическая политика. Главным приоритетом для правительства станут обеспечение качества медпомощи, восстановление и рост реальных доходов граждан, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности, а также возможность каждому россиянине получить образование.