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    29 июня 2021, 11:24

    Силуанов рассказал о вызовах для экономической политики России

    Екатерина Шамина

    Пандемия коронавируса изменила глобальную экономику. На эти преобразования должна ответить экономическая политика российского правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Силуанов рассказал о вызовах для экономической политики России

    «Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики», — написал он в статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений», опубликованной в журнале «Финансы».

    Вынужденные изменения в мировой экономике, которые произошли во время пандемии коронавируса, могут остаться как на кратко- и среднесрочном, так и на долгосрочном горизонте. В первых двух случаях будет происходить неравномерность восстановления деловой активности между странами, сдерживание совместного восстановления мировой экономики, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.

    Изменения, которые останутся в экономике надолго, потребуют структурной трансформации. Антон Силуанов отметил, что в этом случае произойдет ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленная антиглобализация, изменение структуры рынка труда, усиление цифрового неравенства и трансформация потребительского спроса и форм поведения.

    К этим всем изменениям, по мнению министра, должна приспособиться российская экономическая политика. Главным приоритетом для правительства станут обеспечение качества медпомощи, восстановление и рост реальных доходов граждан, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности, а также возможность каждому россиянине получить образование.