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Силуанов признался, что работа над новым бюджетом будет самой сложной в карьере

Глава Минфина Силуанов: бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей карьере

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Работа над бюджетом на ближайшие три года будет непростой для министерства финансов, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Антон Силуанов. При разработке бюджета закладываются средства на достижение технологического суверенитета, отметил министр.

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — признался Силуанов.

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Силуанов напомнил о санкциях, из-за которых Россия столкнулась с тем, что в стране отсутствует ряд критических производств. Теперь министерство финансов разрабатывает длительную программу для восполнения этого пробела.

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«На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их», — объяснил Силуанов.

В Минфине рассказали о валютах на замену доллару и евро в России. Основной альтернативой доллару и евро является юань. Также рассматриваются также дирхам (валюта ОАЭ) и ряд валют более мелких рынков, сообщила газета «Петербургский дневник».

Госдума на протяжении всей весенней сессии оперативно принимала законы, призванные поддержать российский бизнес и граждан. Около 70 законов были посвящены ответам на вызовы, угрозы и санкции со стороны Запада, пишет издание «Невские новости».

Бюджет России

Минфин РФ

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