Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов предложил в рамках «регуляторной гильотиной» снизить число надзорных органов. Рассмотреть этот вопрос пообещал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Очень много надзорных органов. Может быть, нам одновременно с „регуляторной гильотиной“ посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества», — сказал Силуанов. Цитату приводит РИА «Новости».

Он добавил, что такой шаг вписывается в решения, принятые властями по оптимизации и численности государственных служащих.

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«Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть», — заключил министр финансов.

В свою очередь Медведев ответил, что вопрос «вопрос не праздный», так как для бизнесменов важно не количество контролеров,«а сколько бумажек будет приходить или электронных всяких разных запросов».

Премьер-министр отметил, что в ряде случаев можно сделать соединение надзорных случаев, где это возможно и разумно.

«Надо посмотреть, потому что система контрольно-надзорных органов — это система органов исполнительной власти, это компетенция правительства и президента. <…> Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить. Может такое тоже необходимо», — сказал он.

«Регуляторной гильотиной» называется реформа, проводимая с начала 2019 года. В ее рамках сокращаются препятствия для развития бизнеса.