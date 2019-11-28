Силуанов предложил сократить число надзорных органов
«Очень много надзорных органов. Может быть, нам одновременно с „регуляторной гильотиной“ посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества», — сказал Силуанов. Цитату приводит РИА «Новости».
Он добавил, что такой шаг вписывается в решения, принятые властями по оптимизации и численности государственных служащих.
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«Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть», — заключил министр финансов.
В свою очередь Медведев ответил, что вопрос «вопрос не праздный», так как для бизнесменов важно не количество контролеров,«а сколько бумажек будет приходить или электронных всяких разных запросов».
Премьер-министр отметил, что в ряде случаев можно сделать соединение надзорных случаев, где это возможно и разумно.
«Надо посмотреть, потому что система контрольно-надзорных органов — это система органов исполнительной власти, это компетенция правительства и президента. <…> Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить. Может такое тоже необходимо», — сказал он.
«Регуляторной гильотиной» называется реформа, проводимая с начала 2019 года. В ее рамках сокращаются препятствия для развития бизнеса.