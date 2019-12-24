В правительстве предложили пересадить чиновников на такси

«Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?» — сказал Силуанов и подчеркнул, что это обычная внутренняя работа.

Вице-премьер напомнил, что около двух лет назад министерство финансов также изучало, не будет ли чиновникам дешевле пересесть на такси.

«…Выяснилось, что использование агрегатора даже было несколько дороже, нежели если закупать автомобиль и нанимать водителя. Потому что все-таки подача автомобиля, навыки водителей должны быть определенные, требования к автомобилю», — отметил Силуанов.

Сейчас же ситуация на рынке изменилась. По словам вице-премьера, агрегаторы стали более конкурентоспособными.