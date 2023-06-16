Власть 16 июня 2023, 18:44 Силуанов предложил доплачивать чиновникам за отказ от личных водителей Глава Минфина Силуанов: чиновникам стоит пересесть за руль, чтобы быть ближе к народу РИА «Новости»

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Чиновники будут «ближе к народу», если откажутся от личных водителей и пересядут за руль, отметил министр финансов Антон Силуанов в беседе с РБК на полях ПМЭФ, куда приехал за рулем новой Lada Aura. Министр добавил, что чиновникам, самостоятельно водящим машину, «можно даже материальное стимулирование увеличить».

В целом Силуанов назвал это правильным трендом и указал, что так государственные ресурсы будут использоваться эффективнее. Также это будет «хорошим бонусом с точки зрения экономии».

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«Полно людей, которые сегодня ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем? Садитесь за руль. Я готов тоже за рулем ездить», — заявил глава Минфина.

Он признался, что в будни ему комфортнее ездить с водителем, так получается быстрее, но в выходные он сам садится за руль, отправляясь как по рабочим, так и по другим делам. В своей новой машине он уже побывал и водителем, и пассажиром, но на водительском сиденье понравилось больше.

По данным издания, новую Lada Aura решил опробовать и глава Сбербанка Герман Греф, но не смог ее завести. В АвтоВАЗе пояснили, что автомобиль после прошлой поездки был заглушен, а передача — включена, так что сработала защита от запуска двигателя. В итоге машина завелась после перевода в режима «Паркинг».