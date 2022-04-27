Силуанов оценил возможное сокращение нефтедобычи в 17%

Отказ стран Евросоюза от покупок российской нефти приведет к снижению ее добычи на 17% по итогам 2022 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением перед журналистами выступил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что это снижение учитывалось в текущих прогнозах курса рубля и цен на энергоресурсы. При этом министр подчеркнул, что 17% — не окончательный показатель.

«Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше, возможно. <…> Как дальше будут вестись продажи, сейчас пока сложно оценить», — заявил Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что пока неизвестно, какие последствия понесет бюджет от отказа европейских покупателей от энергоносителей. Потому что большая часть стран это решение пока еще не приняли. Но даже в этом случае всегда можно переориентировать рынки.

«Если в одном месте отказываются — значит будем продавать другим», — привел слова Силуанова RT.

Министр подчеркнул, что с газом ситуация пока другая. Отказ отдельных стран от оплаты поставок за энергоноситель в рублях ущерба поставщикам не нанес. Силуанов пояснил, что при составлении годового прогноза исходили из одних цен на газ, а сейчас объемы на рынке снизились, стоимость энергоносителя выросла. В результате российские компании в данный момент находятся в состоянии баланса. О перспективах до конца года министр затруднился рассказать.

«Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как власти стран отказались погашать свои платежи в рублях. Срок оплаты истек вечером во вторник, 26 апреля. В компании заявили, что в случае получения средств от покупателей по новой схеме поставки возобновят.