Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России

Решение международного рейтингового агентства Global Ratings (S&P), подтвердившего стабильность долгосрочного рейтинга РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, говорит о том, что политика правительства себя оправдывает.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации на прежнем уровне — свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки», — цитирует его РИА «Новости».

Силуанов подчеркнул, что решение S&P указывает на обеспечение макростабильности России на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте. Эксперты организации заявили, что снижение цен на нефть и сокращение ее добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также пандемия COVID-19 приведут к падению экономики РФ на 4,8% в 2020 году. Но фискальный баланс РФ ослабит риски для финансовой стабильности страны, которые несет пандемия.

В агентстве отметили, что российская экономика до сих пор зависит от экспорта углеродов, что делает ее слабее. Негативное влияния может оказать геополитическое напряжение из-за антироссийских санкций. Оно может в долгосрочной перспективе затормозить рост экономики.