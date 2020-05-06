Силуанов назвал условие раздачи «вертолетных денег» в России
Об этом он сообщил в интервью газете «Ведомости».
«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — заявил он изданию.
В беседе с журналистами министр сообщил, что в 2020 году прогнозируется стоимость нефти около 30 долларов за баррель. Еще через год — возможно небольшое повышение.
«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — сказал Силуанов. По его мнению, Россия проживет и при цене 10 долларов за баррель.
Министр уточнил, что даже если бы сделка ОПЕК+ была заключена в марте, ее все равно пришлось бы пересматривать из-за пандемии и резкого уменьшения спроса на нефть в мире.
«Преимущество нынешней договоренности [о сокращении добычи] в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке», — заявил Силуанов.
Он добавил, что общий объем поддержки экономики в текущем году составит более 6,5% ВВП. Дефицит бюджета ожидается на уровне 4% ВВП, в базовый сценарий было заложено сокращение ВВП на 5%. Расходы бюджета составят 1,07 триллиона рублей. По его мнению, на этом нужно остановиться.
«Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — заявил министр.
В конце апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выплаты денег населению приведут к «взрыву» инфляции.