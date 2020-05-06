Силуанов назвал условие раздачи «вертолетных денег» в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на критику предпринимателей, посчитавших предпринятые правительством на фоне коронавирусной пандемии меры недостаточными, заявил, что, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег».

Об этом он сообщил в интервью газете «Ведомости».

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — заявил он изданию.

В беседе с журналистами министр сообщил, что в 2020 году прогнозируется стоимость нефти около 30 долларов за баррель. Еще через год — возможно небольшое повышение.

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — сказал Силуанов. По его мнению, Россия проживет и при цене 10 долларов за баррель.

Министр уточнил, что даже если бы сделка ОПЕК+ была заключена в марте, ее все равно пришлось бы пересматривать из-за пандемии и резкого уменьшения спроса на нефть в мире.

«Преимущество нынешней договоренности [о сокращении добычи] в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке», — заявил Силуанов.

Он добавил, что общий объем поддержки экономики в текущем году составит более 6,5% ВВП. Дефицит бюджета ожидается на уровне 4% ВВП, в базовый сценарий было заложено сокращение ВВП на 5%. Расходы бюджета составят 1,07 триллиона рублей. По его мнению, на этом нужно остановиться.

«Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — заявил министр.

В конце апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выплаты денег населению приведут к «взрыву» инфляции.