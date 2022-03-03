Силуанов назвал сохранение зарплат россиян ключевой задачей государства

Россия должна позаботиться о сохранении заработной платы и рабочих мест. Министр финансов России Антон Силуанов назвал эти задачи ключевыми для государства и бизнеса.

На встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей глава Минфина также указал на необходимость обеспечить социальные выплаты россиянам, сообщило РИА «Новости».

В Госдуме уже предложили предоставить жителям РФ кредитные каникулы на фоне санкционного давления. Ввести их могут до 30 сентября 2022 года включительно с возможностью продления.

Внесенный на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект определил механизмы поддержки экономического сектора, соцподдержки и препятствования роста безработицы. В документе указана важность обеспечения россиян необходимыми медикаментами. Помощь пообещали и студентам из РФ, которым пришлось прекратить учебу в иностранных вузах из-за введенных Западом ограничений.