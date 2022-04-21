Силуанов на встрече G20 предупредил о тяжелых социальных последствия от антироссийских санкций

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил на встрече G20 и отметил негативное влияние антироссийских санкций на темпы инфляции во всем мире. Это ведет к новым рискам в экономике.

Выступление главы Минфина процитировала пресс-служба ведомства. Участники «Большой двадцатки» обсудили геополитическую напряженность, рекордные темпы инфляции, рост цен на энергоносители и продовольствие и ситуацию с пандемией COVID-19.

«Ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась. Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, проводимая последние годы в развитых странах, уже в прошлом году создала инфляционное давление, а введенные против России санкционные ограничения не только еще больше усилили его, но и привели к новым рискам в экономике», — заявил Силуанов.

Это может иметь не только экономические, но и тяжелые социальные последствия, предупредил российский министр. Также он акцентировал внимание на подрыве доверия к международной валютно-финансовой системе. Силуанов призвал коллег не политизировать G20: эта площадка должна в первую очередь решать экономические задачи.