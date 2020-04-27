Силуанов: Минфин готов к дополнительным тратам на россиян

У России достаточно ресурсов, чтобы осуществить дополнительные траты на поддержку россиян и экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что помощь будет поступать «сколько бы ни потребовалось времени».

Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 24». По словам Силуанова, ведомство направит на поддержку экономики дополнительные ресурсы в размере примерно 2,8% ВВП. Речь идет о гарантийной поддержке и прямой бюджетной помощи.

«Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы готовы идти на те издержки и дополнительные траты, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия негативных явлений», — заявил Силуанов.

В условиях пандемии и снижения цен на нефть общий объем фискальной поддержки составит более 6,5% ВВП. Около 2,8% ВВП направят на здравоохранение, денежные выплаты врачам, помощь малому и среднему бизнесу.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что на поддержку экономики будет потрачено два триллиона рублей.

Президент России Владимир Путин назвал неэффективными «абстрактные обещания» помощи гражданам во время режима самоизоляции. Он потребовал прорабатывать все этапы их реализации, чтобы помощь поступала вовремя.