Силуанов: экономика РФ успешно преодолела последствия «коронакризиса»
Глава министерства финансов России Антон Силуанов заметил, что с начала года суверенный кредитный рейтинг РФ подтвердили уже во второй раз. Его слова привел ТАСС.
«Второе с начала года подтверждение <…> является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий „коронакризиса“», — подчеркнул он.
Россия показала высокую устойчивость «перед лицом внешних шоков», привел Силуанов данные Fitch Ratings, благодаря взвешенной бюджетной политике, проводимым ЦБ «инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса».
Глава Минфина не исключил, что Fitch может повысить кредитный рейтинг РФ, приняв в учет накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики страны.
Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Аналогично поступило и рейтинговое агентство S&P.