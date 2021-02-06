Силуанов: экономика РФ успешно преодолела последствия «коронакризиса»

Российская экономика успешно преодолела последствия кризиса, вызванного коронавирусом. В Минфине заявили, что подтверждением этому служит сохранение суверенного рейтинга РФ на уровне BBB.

Глава министерства финансов России Антон Силуанов заметил, что с начала года суверенный кредитный рейтинг РФ подтвердили уже во второй раз. Его слова привел ТАСС.

«Второе с начала года подтверждение <…> является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий „коронакризиса“», — подчеркнул он.

Россия показала высокую устойчивость «перед лицом внешних шоков», привел Силуанов данные Fitch Ratings, благодаря взвешенной бюджетной политике, проводимым ЦБ «инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса».

Глава Минфина не исключил, что Fitch может повысить кредитный рейтинг РФ, приняв в учет накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики страны.

Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Аналогично поступило и рейтинговое агентство S&P.