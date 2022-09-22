Силовики предотвратили покушение на главу ВГА Запорожской области Балицкого | 360°

Власть 22 сентября 2022, 20:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Силовики предотвратили покушение на главу ВГА Запорожской области Балицкого Завербованный СБУ житель готовил покушение на главу ВГА Запорожской области Балицкого РИА «Новости»

Читать 360tv в

Силовики задержали жителя Мелитополя Максима Иванова, подозреваемого в организации покушения на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого. Задержанный рассказал РИА «Новости», что собирал информацию о преступление готовила Служба безопасности Украины (СБУ).

Мужчина заявил, что украинские спецслужбы привлекали для сбора информации простых жителей. За это им платили — конкретно за свои действия он получил сначала три тысячи гривен (около 4,5 тысячи рублей), затем еще 1400 гривен. Анонимный куратор выспрашивал у задержанного, на каких автомобилях передвигается Евгений Балицкий.

Реклама

«Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого, шел сбор информации и это могло быть связано с референдумом, который, как тогда говорили, будет 11 сентября», — рассказал Иванов.

Реклама

Сотрудники СБУ начали вербовать детей для получения сведений о российской армии. По словам генерал-майора ФСБ в запасе, бывшего разведчика Александра Михайлова, этими же методами пользовалась фашистская контрразведка.

0 0 0 0 0 1