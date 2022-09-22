Силовики предотвратили покушение на главу ВГА Запорожской области Балицкого | 360°

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Силовики предотвратили покушение на главу ВГА Запорожской области Балицкого

Завербованный СБУ житель готовил покушение на главу ВГА Запорожской области Балицкого

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Силовики задержали жителя Мелитополя Максима Иванова, подозреваемого в организации покушения на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого. Задержанный рассказал РИА «Новости», что собирал информацию о преступление готовила Служба безопасности Украины (СБУ).

Мужчина заявил, что украинские спецслужбы привлекали для сбора информации простых жителей. За это им платили — конкретно за свои действия он получил сначала три тысячи гривен (около 4,5 тысячи рублей), затем еще 1400 гривен. Анонимный куратор выспрашивал у задержанного, на каких автомобилях передвигается Евгений Балицкий.

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«Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого, шел сбор информации и это могло быть связано с референдумом, который, как тогда говорили, будет 11 сентября», — рассказал Иванов.

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Сотрудники СБУ начали вербовать детей для получения сведений о российской армии. По словам генерал-майора ФСБ в запасе, бывшего разведчика Александра Михайлова, этими же методами пользовалась фашистская контрразведка.

СБУ

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