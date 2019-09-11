Силовикам разрешат сбивать дроны над аэропортами
Разрешение на ликвидацию БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) могут выдать сотрудникам силовых структур. Воспользоваться правом сбивать дроны они смогут, если те пролетают над аэропортами или местами скопления людей. Такой законопроект намерены рассмотреть в первом чтении депутаты Госдумы 11 сентября. Об этом сообщили «Известия».
По мнению авторов инициативы, право на уничтожение БПЛА позволит увеличить степень защиты от действий террористов. Эксперты же убеждены, что принятие законопроекта может обернуться уничтожением рынка дронов в России.
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В данный момент пресечение незаконного использования беспилотных летательных аппаратов силовыми структурами в законах никак не отражено.
«Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях», — рассказал один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.