  • «Сильный человек»: Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента

    07 октября 2019, 14:04

    Анастасия Карпеева

    Президент России Владимир Путин сегодня, 7 октября, празднует свой 67-й день рождения. Хоккеист Александр Овечкин поздравил лидера РФ и пожелал ему подольше занимать президентский пост. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Поздравления опубликовали в соцсети Instagram. Александр Овечкин заявил, что мудрость и сила Владимира Путина стали символом России.

    «Сильный человек — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами — сильная команда единомышленников. Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие», — отметил спортсмен.

    В заключение хоккеист пожелал и Путину, и России процветания.