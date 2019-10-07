«Сильный человек»: Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента

Поздравления опубликовали в соцсети Instagram. Александр Овечкин заявил, что мудрость и сила Владимира Путина стали символом России.

«Сильный человек — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами — сильная команда единомышленников. Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие», — отметил спортсмен.

В заключение хоккеист пожелал и Путину, и России процветания.