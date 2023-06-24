Власть 24 июня 2023, 13:05 «Сила страны в единстве». Матвиенко заявила о поддержке президента Путина Председатель Совфеда Матвиенко заявила о поддержке президента Путина РИА «Новости»

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Совет Федерации выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину, как гаранту Конституции. В сегодняшней ситуации позиция всего общества, жителей и руководства страны должна стать консолидированной. Об этом в своем Telegram-канале написала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству», — написала она.

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Председатель Совета Федерации подчеркнула, что в своем выступление главы государства перед жителями было предельно откровенным и убедительным. Поэтому ни у кого не осталось вопросов и сомнений.

Президент России Владимир Путин назвал военным мятежом ситуацию вокруг частной военной компании «Вагнер» и ее основателя, предпринимателя Евгения Пригожина.

Глава государства подчеркнул, что предатели ответят за свои поступки перед законом и обществом. Накануне следственное управление ФСБ завело против бизнесмена уголовное дело за угрозы в адрес военных и ложные обвинения командования российских сил.