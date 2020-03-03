Сидящий в СИЗО Абызов решил жениться

Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого арестовали и обвиняют в создании преступного сообщества, подал заявление в ЗАГС. Бракосочетание состоится 25 марта.

Заявление было подано в Рязанский отдел ЗАГС, пишет РБК со ссылкой на представителя обвиняемого.

Как сообщила будущая жена экс-министра, он сделал ей предложение несколько месяцев назад.

«Я счастлива, что выхожу замуж за любимого человека. Верю, что этот шаг, безусловно, добавит и Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации», — сообщила она.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. По версии следователей, он и его соучастники похитили у акционеров компаний АО «Сибирская энергетическая компания» и АО «Региональные электрические сети» четыре миллиарда рублей. Позже эти деньги полностью вывели за границу.

Ранее московский городской суд снял арест с более одного миллиарда рублей, ценных бумаг и недвижимости Абызова.