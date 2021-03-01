Сибирского депутата оштрафовали после дебоша в полиции. Видео

Депутат думы города Киренска в Иркутской области Дмитрий Клепиков устроил дебош в полиции. Стражи порядка оштрафовали его за появление в пьяном виде.

Клепикова задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в отделение, где он устроил дебош. Чиновник громко кричал, угрожал стражам порядка и обзывался. Один из понятых снял происходящее на видео и выложил в соцсети.

«Такой факт имел место. Ему назначен штраф за появление пьяным в общественном месте. Пока никакого заседания по данному поводу дума не назначала», — рассказал РИА «Новости» представитель думы Киренска.

Известно, что Клепиков также является главой комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике. Собеседник агентства уточнил, что чиновник занял этот пост в соответствии с установленными правилами. То есть он «написал заявление, в какую комиссию хотел бы войти, а депутаты избрали его председателем».