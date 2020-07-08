Си Цзиньпин поздравил Путина с успешным голосованием по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стало важным шагом в укреплении государственности России и ее социально-экономического развития. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава КНР поздравил российского лидера с успешным проведением общероссийского голосования. Си Цзиньпин заявил, что полностью поддерживает решение ограничить вмешательство во внутренние дела страны.

Владимир Путин в ответ поблагодарил китайского лидера за то, что он разрешил представительной делегации и армейскому подразделению принять участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главы двух держав особо отметили, что помощь России и Китая друг другу во время борьбы с коронавирусной инфекцией стала самым ярким проявлением стратегического партнерства двух стран.

Президент России и председатель КНР договорились и дальше наращивать экономическое взаимодействие и координировать свои усилия в рамках Совета Безопасности ООН, а также в ШОС и БРИКС.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. После обработки всех протоколов ЦИК объявил, что за изменение основного закона страны высказались 77,92% россиян, против — 21,27%. 3 июля Владимир Путин подписал указ, по которому внесенные изменения вступили в силу начиная с 4 июля.