Власть 24 мая 2023, 14:43 Си Цзиньпин передал привет Путину через Мишустина Председатель КНР Си Цзиньпин передал привет Путину в начале встречи с Мишустиным РИА «Новости»

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина передать привет президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил ТАСС.

Си Цзиньпин встретился с главой российского правительства в Китае 24 мая. В начале встречи председатель КНР вспомнил о переговорах с Путиным, прошедших в Москве в марте 2023 года.

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«Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину», — обратился к Мишустину китайский лидер.

Си Цзиньпин обратил внимание, что премьер-министр РФ впервые официально посетил Китай. Председатель КНР назвал визит главы российского кабмина успешным.

Глава Китая добавил, что отношения страны с Россией развиваются на высоком уровне. Многоплановое сотрудничество между государствами уверенно реализуется, отметил Си Цзиньпин.

В ходе поездки Мишустин принял участие в Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. На пленарном заседании премьер-министр назвал партнерство в энергетике приоритетом в отношениях РФ и КНР.