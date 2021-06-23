Швыткин назвал действия российского морфлота у берегов Крыма законными

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия российского морфлота и Пограничной службы ФСБ России у берегов Крыма. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ранее российские пограничники пресекли попытки нарушить границы страны эсминцем управляемого ракетного оружия ВМС Великобритании. Швыткин отметил, что действия российских военных не носили агрессивный характер.

«Действия пограничников Черноморского флота России абсолютно обоснованные и законные. Нужно отметить, что сегодня, к великому сожалению, нарушения со стороны флота Великобритании и флота США, а также попытки таких нарушений имеют некую закономерность, особенно в преддверии учений, которые будут проводиться — это недопустимо», — отметил политик.

Швыткин заявил также, что Россия сделает все для сохранения своей территориальной целостности.