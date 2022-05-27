Политолог Гераскин рассказал, как Турция может помешать Швеции, Финляндии вступить в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может затянуться, ведь противник этого решения — Турция — поставила условия, на которые эти страны могут не пойти. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог, сотрудник Центра экспертного сопровождения «Эксполит» Илья Гераскин.

«Североатлантический альянс — рудимент холодной войны. По сути, единственный военно-политический блок, который представляет собой угрозу безопасности всему миру. Управленческий процесс трещит по швам. В частности, несогласие, которое высказывает Турция к желанию включить в состав НАТО Швецию, Финляндию, говорит о том, что градус напряженности растет и является хорошим сигналом для России. Россия может использовать этот аргумент, выстраивая свою повестку», — заявил он.

По его словам, НАТО без Турции не может принять консолидированное решение по Швеции и Финляндии. К тому же вряд ли Швеция и Финляндия принципиально будут выполнять какие-то условия, выдвигаемые Турцией.

«Они, во-первых, очень размытые. В дипломатии это делается специально, чтобы переговорщик точно не выполнял эти условия, когда ставятся такие рамки», — отметил эксперт.

Гераскин призвал констатировать тот факт, что НАТО разрастается. По его мнению, если бы не Турция с самостоятельным курсом президента Тайипа Эрдогана, то, возможно, натовцы бы вплотную приблизились к Карелии, к Мурманску. Исходя из сложившийся ситуации, Россия должна уловить два сигнала.

«Первый — это то, что даже по ту сторону формально закрепленные договорами отношения с Турцией и США оставляют нам надежду на конструктивный диалог. Второй сигнал заключается в том, что мы готовы к эскалации, мы действуем на опережение. На это была направлена спецоперация, на это направлена вся наша внешняя политика», — заключил политолог.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны выполнить требования, поставленные перед ними Турцией, для вступления в альянс. Сделать это нужно до 28 июня, когда в Мадриде начнется саммит НАТО.