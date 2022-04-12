Швейцарию призвали объективно оперировать фактами после провокаций в Буче

Москва призвала Швейцарию объективно оперировать фактами, которые связаны с ситуацией вокруг Бучи и Краматорска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем заявлении 8 апреля по следам очередных преступлений украинского режима в Буче и Краматорске слепо возложил всю ответственность на российскую сторону, игнорируя при этом развернутые разъяснения России, отметила Захарова.

«Самым решительным образом осуждаем подобного рода оценки швейцарской стороны. Настойчиво призываем Берн, пытающийся позиционировать себя в качестве нейтрального и „честного брокера“, объективно и добросовестно оперировать фактами», — привело РИА «Новости» слова сообщения российского МИД.

Захарова отметила, что «хотелось бы надеяться, что для руководства Швейцарии заверения в незыблемости нейтралитета страны не просто красивые слова». При этом официальный представитель российского МИД добавила, что насколько они искренние, покажут практические шаги Берна.

«По ним и будем оценивать истинное „качество“ нейтрального статуса Швейцарской Конфедерации», — заключили во российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Франции 11 апреля сообщил о высылке из страны шестерых российских дипломатов. Сотрудников посольства объявили персонами нон грата, заявили во французском МИДе.