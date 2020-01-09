Шведский политолог: помощь в деэскалации конфликта между США и Ираном может оказать только Россия
Шведский политолог Ян Халленберг выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин способен оказать реальную помощь в разрядке конфликта между Ираном и США. Специалиста процитировал «Царьград».
По мнению Халленберга, ни ООН, ни представители стран Евросоюза не в состоянии повлиять на отношения между Тегераном и Вашингтоном. Ни для той, ни для другой стороны эти партнеры не считаются достаточно авторитетными. Однако этого нельзя сказать о президенте России. По словам эксперта, именно Владимир Путин может что-то сделать в деэскалации ирано-американского конфликта.
«И его министр иностранных дел Сергей Лавров, потому что обе стороны будут их слушать. Это может стать выходом. Мне трудно представить другого посредника», — признался политолог.