Шутка Путина над оговоркой топ-менеджера «Газпрома» попала на видео

Глава государства поинтересовался, почему руководитель «Газпром нефти» перепутал цифры.

«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?» — уточнил Путин.

Дюков подтвердил, что речь идет именно о сумме, указанной президентом. Он добавил, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.

Путин пообщался с Дюковым сразу после дистанционного запуска установки «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Во время выступления топ-менеджера российский лидер поймал директора ПАО «Газпром нефть» на оговорке.

Во вступительном слове Путин напомнил, что владельцы завода планировали вложить в него 350 миллиардов рублей до 2025 года. Дюков подтвердил эту информацию, но сначала перепутал цифры и заявил о 250 миллиардах. Однако он сразу же исправился.

Компания «Газпром нефть» получила в собственность Московский нефтеперерабатывающий завод в 2010-м. Спустя год на предприятии стартовала модернизация. Новая установка «Евро +» — основной проект второго этапа. Она заменит собой сразу пять старых установок и при этом не окажет негативного влияния на экологию.