Шушкевич поддержал заявление Горбачева о победителях в холодной войне

Горбачев: окончание холодной войны было общей победой, а не Запада Подробнее

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич согласился с заявлением Михаила Горбачева. Он поддержал слова о том, что победителей в холодной войне не было.

«Я считаю, что в холодной войне победителей быть не может. И Михаил Сергеевич подтвердил это полностью своим заявлением. Я с ним полностью согласен. Я считаю, что ничьей победы здесь не было. Здесь много было достижений с одной стороны, много достижений с другой стороны, много недостатков. По моему убеждению, Холодная война потому и холодная, что в ней не бывает победителей», — объяснил Станислав Шушкевич.