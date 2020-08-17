facebook_pixel
    17 августа 2020, 21:06

    Шушкевич оценил ситуацию с протестами в Белоруссии

    Артур Блянихов

    Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» ситуацию, сложившуюся в республике.

    По мнению Шушкевича, действующий глава государства Александр Лукашенко является нелегитимным президентом.

    «Он незаконным образом уже не один срок удерживает президентскую власть», — обратил внимание политик.

    По его словам, у Белоруссии огромная задолженность, поскольку нет экономической политики. В стране все решают кадры, а «кадры заигрались».

    «А народ преодолел страх, такой лавины людей я никогда не видел, и не мог подумать, что столько протестующих выйдут на улицы», — признался Шушкевич.

    Новости SMI.FM