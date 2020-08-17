Шушкевич оценил ситуацию с протестами в Белоруссии

По мнению Шушкевича, действующий глава государства Александр Лукашенко является нелегитимным президентом.

«Он незаконным образом уже не один срок удерживает президентскую власть», — обратил внимание политик.

По его словам, у Белоруссии огромная задолженность, поскольку нет экономической политики. В стране все решают кадры, а «кадры заигрались».

«А народ преодолел страх, такой лавины людей я никогда не видел, и не мог подумать, что столько протестующих выйдут на улицы», — признался Шушкевич.