Шушкевич оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» ситуацию, сложившуюся в республике.
По мнению Шушкевича, действующий глава государства Александр Лукашенко является нелегитимным президентом.
«Он незаконным образом уже не один срок удерживает президентскую власть», — обратил внимание политик.
По его словам, у Белоруссии огромная задолженность, поскольку нет экономической политики. В стране все решают кадры, а «кадры заигрались».
«А народ преодолел страх, такой лавины людей я никогда не видел, и не мог подумать, что столько протестующих выйдут на улицы», — признался Шушкевич.