Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей

Ко второму чтению в Госдуме обсудят механизм фиксации нарушений и размеры административных санкций. В частности, было предложено штрафовать шумных соседей на сумму от трех до 10 тысяч рублей. При этом эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.

По словам Выборного, закон решили разработать из-за того, что на данный момент «собственник жилого или нежилого помещения не несет никакой ответственности за покой соседей».

«Некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные, а где-то их и вовсе нет. В итоге у нас нет единой системы, и поэтому у органов правопорядка отсутствуют механизмы реагирования на такие нарушения, в том числе механизмы их фиксации. Подготовленный законопроект устраняет эти недочеты», — пояснил депутат.