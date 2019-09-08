Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

Согласно предварительным данным территориальной избирательной комиссии, за Вадима Шумкова, который шел на выборы как самовыдвиженец, проголосовали 81,77% избирателей. За его соперника — кандидата от партии КПРФ Якова Сидорова — отдали голоса 9,15% избирателей. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода получила 4,54% голосов. За представителя партии ЛДПР Юрия Ярушина голоса отдали 3,39% избирателей.

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Такие результаты оглашены после обработки 30 протоколов (3%).

Выборы губернатора Курганской области проходили в единый день голосования — 8 сентября. Жители региона выбирают губернатора на последующие пять лет. Кроме того, в этот же день жители Кургана также выбирали городскую думу.

Избирательные участки в Москве и Подмосковье закрылись в 20:00. В Московской области выбирали депутатов в советы муниципальных образований, а в столице — депутатов Мосгордумы.