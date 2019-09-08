  • Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

    08 сентября 2019, 21:16

    Валерия Шафирко

    В Курганской области завершились выборы губернатора. По предварительным подсчетам, лидирует Вадим Шумков, который ранее был временно исполняющим обязанности главы региона, пишет агентство Ura.ru.
    Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

    Согласно предварительным данным территориальной избирательной комиссии, за Вадима Шумкова, который шел на выборы как самовыдвиженец, проголосовали 81,77% избирателей. За его соперника — кандидата от партии КПРФ Якова Сидорова — отдали голоса 9,15% избирателей. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода получила 4,54% голосов. За представителя партии ЛДПР Юрия Ярушина голоса отдали 3,39% избирателей.

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    Такие результаты оглашены после обработки 30 протоколов (3%).

    Выборы губернатора Курганской области проходили в единый день голосования — 8 сентября. Жители региона выбирают губернатора на последующие пять лет. Кроме того, в этот же день жители Кургана также выбирали городскую думу.

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