Штрафы за утечку персональных данных предложили увеличить в 10 раз

Минюст России разработал проект новой редакции КоАП, предусматривающий увеличение с 50 до 500 тысяч рублей штрафы для юридических лиц за утечку персональных данных.

Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) выложена для обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

В документе предлагается повысить штрафы для индивидуальных предпринимателей с 20 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц с 10 до 100 тысяч рублей, для остальных граждан — с двух до 20 тысяч рублей.

В 2019 году случаи утечки данных в России выросли на 40%, и ситуация ухудшается из-за массового перехода россиян на удаленный формат работы.

Однако директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман заявила газете «Коммерсант», что считает меру негуманной и преждевременной.

Директор юридического департамента МКБ Ирина Гудкова напротив, считает, что штраф размером 50 тысяч рублей является чувствительным только для малых предприятий.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев счел предложенную Минюстом меру адекватной, так как стоимость баз данных в даркнете значительно выше новых штрафов.