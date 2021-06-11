Штрафы за разглашение личных данных повысили в России

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных. Теперь за раскрытие личной информации придется заплатить до 200 тысяч рублей.

Согласно документу, за разглашение «информации ограниченного доступа» будет выписываться штраф до 10 тысяч рублей. Сейчас сумма составляет от 500 до одной тысячи рублей. Должностным лицам за разглашение придется выложить до 50 тысяч рублей. Пока штраф составляет от четырех до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц сумма вырастет до 200 тысяч рублей.

Под понятие «информация ограниченного доступа» будет попадать коммерческая или банковская тайна, а также тайна завещания, связи, усыновления и так далее. Законопроект на рассмотрение в нижнюю палату внесли депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев.

Как пояснял Пискарев, штрафы за разглашение сведений не менялись 10 лет. За это время персональная информация продавалась и публиковалась в Сети. Повышение штрафов, по словам депутата, должно «защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников».