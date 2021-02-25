Штрафы за продажу энергетиков подросткам ввели в Башкирии

Штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним ввели в Республике Башкортостан. С инициативой выступили депутаты регионального Госсобрания. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Физических лиц будут наказывать на три-четыре тысячи рублей, должностных лиц — на 30-40, а организации — на 150-200. При повторном нарушении сумма увеличится до пяти тысяч для граждан, до 40-50 тысяч — для должностных лиц и до 200-250 тысяч — для компаний.

«Регулярное употребление таких напитков может навредить как физическому, так и психическому здоровью. Ребенок может „заработать“ себе проблемы с сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. У него могут проявиться протекавшие латентно психические заболевания», — сказал глава Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Чрезмерное употребление энергетиков приводит к развитию депрессии у подростков, отметило издание «ФедералПресс». Поэтому власти готовы серьезно наказывать нарушителей закона, добавил Толкачев.

В 2020 году парламент Башкирии принял закон, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним и ограничивающий места распространения такой продукции.