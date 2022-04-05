Штрафы за отождествление СССР и Германии обсудят в Госдуме

Российские депутаты 5 апреля рассмотрят вопросы о бесплатных поставках газа для мемориалов Вечного огня и Огня памяти. Им также предстоит обсудить законопроект о штрафах за публичное отождествление СССР и нацисткой Германии во Второй мировой войне.

Во втором чтении Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне. За такие действия россиян будут штрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей, другим вариантом наказания станет административный арест сроком до 15 суток. Поправки ко второму чтению документа уточняют, что для должностных лиц штраф составит от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических — от 10 до 50 тысяч.

Для этого Кодекс об административных правонарушениях дополнят новой статьей 13.48.

Проект закона о бесплатном газе для комплексов Вечного огня внесли в нижнюю палату российского парламента депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы от партии во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, напомнил ТАСС.

Инициатива позволит правительству РФ определять формирование цен на голубое топливо, которое используют для «постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений».