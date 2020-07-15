Штрафы за орфографические ошибки чиновников назвали незаконными в Госдуме

По его словам, «чтобы реально кого-то штрафовать, необходимо, чтобы был такой состав в КоАПе», «а пока такого нет, этого делать нельзя».

«Конечно, когда чиновник пишет с ошибками, это плохо. Когда он публично говорит с ошибками — еще хуже», — заключил Марченко.