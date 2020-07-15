Штрафы за орфографические ошибки чиновников назвали незаконными в Госдуме
Нельзя штрафовать чиновников за орфографические ошибки. Так считает член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, «чтобы реально кого-то штрафовать, необходимо, чтобы был такой состав в КоАПе», «а пока такого нет, этого делать нельзя».
«Конечно, когда чиновник пишет с ошибками, это плохо. Когда он публично говорит с ошибками — еще хуже», — заключил Марченко.