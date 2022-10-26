Штрафы за незаконные свалки повысят в Петербурге | 360°

Власть 26 октября 2022, 15:37 Штрафы за незаконные свалки повысят в Петербурге

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга решило увеличить штрафы за нелегальные свалки мусора. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на сайт ведомства.

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Внести правки предложил губернатор города. Для физических лиц размер штрафа составит четыре тысячи рублей, а юридическим лицам придется заплатить по меньшей мере 700 тысяч рублей. Максимальная сумма выплат составит пять тысяч для физических лиц и 1 миллион рублей для юридических. Ранее размер наказания составлял 2 тысячи рублей и 500 тысяч рублей соответственно.