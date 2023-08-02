Власть 02 августа 2023, 08:24 Штрафы за нетрезвое вождение электросамокатов предложили ввести в России Сенатор Шейкин: проект о штрафах за нетрезвое вождение самокатов внесут в ГД осенью Pxhere

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Штрафы в 10 тысяч рублей могут появиться в России за вождение электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии. Такой проект закона подготовил сенатор Артем Шейкин. РИА «Новости» ознакомилось с документом.

Автор идеи предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

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«Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сказано в законопроекте.

Также в документе говорится о штрафе в 10 тысяч рублей, в случае если использующий электросамокат, велосипед или другое средство индивидуальной мобильности откажется пройти освидетельствование на состояние опьянения по требованию должностного лица. Шейкин уточнил, что хочет внести свою инициативу на рассмотрение Госдумы этой осенью.

Ранее женщина с ребенком в Москве попала в ДТП, когда ехала на самокате. Она, по предварительным данным, пересекала улицу в неположенном месте.