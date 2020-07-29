За нелегальный техосмотр накажут штрафом или арестом

С 27 июля вступили в силу поправки, предусматривающие крупный штраф или арест на полгода для операторов ТО без аккредитации в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Их деятельность отныне отнесена к незаконному предпринимательству.

Как уточнила газета «Известия», в случае нанесения ущерба государству или гражданам, а также в случае извлечения крупного дохода, нарушителя накажут штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами в течение 480 часов, либо арестом на полгода.

Ущербом, нанесенным гражданам будет считаться плата за недобросовестно оказанную услугу, а также попадание в ДТП с последующими расходами. Государство несет ущерб, когда теряет прибыль с выдачи аккредитаций и не получает налоги. Крупным доходом или ущербом считается сумма, превышающая 1,15 миллиона рублей, особо крупным — до девяти миллиона рублей.

Опрошенные изданием эксперты сообщили, что административным путем проблему поддельного ТО победить не удалось. По их мнению, не поможет и введение штрафов и уголовной ответственности.

«Более 80% российских автомобилистов покупают диагностические карты одновременно с полисом ОСАГО, что говорит о том, что практика продажи карт без осмотра достаточно распространена, — отметил руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян. Он добавил, что поддельная карта гораздо дешевле, 304-880 рублей в зависимости от региона. Официально стоимость работы с автомобилем в течение часа оценивается в 1000-1500 рублей.

В марте 2021 года начнется масштабная реформа техосмотра, отсутствие диагностической карты или наличие «серой» будет грозить автолюбителям штрафом в две тысячи рублей.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил, что новая норма никак не повлияет на стоимость ОСАГО, хотя полис, вероятно, продолжит расти в цене, но уже из-за других факторов.