Штраф за орфографию. Курских чиновников лишили премии за ошибки в документах

Губернатор Курской области Роман Старовойт начал бороться с безграмотностью своих подчиненных с помощью штрафов. Чиновников, которые допускают в документах орфографические ошибки, лишат премий.

Об этом глава региона рассказал «Газете.ru». Он отметил, что в администрации Курской области есть специальный корректор, который проверяет документы. Однако иногда в официальные бумаги приходится вносить срочные дополнения, поэтому ошибки иногда не удается сразу заметить.

Старовойт отметил, что за последний год лично находил орфографические ошибки в шести-семи официальных письмах.

Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал Роман Старовойт.

Губернатор Курской области отметил, что все сотрудники местной администрации проходят обязательное тестирование по русскому языку. По мнению Старовойта, любые ошибки в официальных документах недопустимы, потому что одна неверная запятая может полностью исказить смысл всего текста.

Глава региона подчеркнул, что безграмотность чиновника служит поводом задуматься о том, соответствует ли этот человек занимаемой должности.