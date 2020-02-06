Штраф за молчание о нарушении ПДД могут ввести в России

Депутат написал в своей инициативе, что на дорогах не работает взаимовыручка. Участники движения оставляют без внимания и помощи пострадавших, а также не сообщают о фактах явного и грубого нарушения правил. Он предлагает наказывать за несообщение полиции о нарушениях ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий.

Петров заявил, что те, кто не видит ДТП, и не сообщает о нем, становится соучастником.