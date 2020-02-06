Штраф за молчание о нарушении ПДД могут ввести в России
Владимир Петров, депутат Заксобрания Ленинградской области, отправил инициативу руководителю ГИБДД Михаилу Черникову. Он предлагает штрафовать тех, кто видел нарушение ПДД, но не сообщил о нем. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Депутат написал в своей инициативе, что на дорогах не работает взаимовыручка. Участники движения оставляют без внимания и помощи пострадавших, а также не сообщают о фактах явного и грубого нарушения правил. Он предлагает наказывать за несообщение полиции о нарушениях ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий.
Петров заявил, что те, кто не видит ДТП, и не сообщает о нем, становится соучастником.