Эксклюзив 17 апреля 2023, 20:00 «Штраф в двойном размере». Вассерман рассказал о наказании россиян, скрывших наличность Депутат Вассерман: скрывших наличность россиян могут оштрафовать и изъять у них деньги РИА «Новости»

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Законопроект, обязывающий россиян отчитываться перед налоговиками за хранение более миллиона рублей наличными, пока не принят к рассмотрению, рассказал «360» автор инициативы, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, документ подразумевает наказание за сокрытие наличности, но пока не предусматривает поощрения «доносчиков».

«Пока это (законопроект — прим. ред.) личная инициатива. Дальше будет постепенно все это (нормы документа — прим. ред.) обрабатываться, утрясаться. Пока в проекте предусмотрена конфискация незадекларированных сумм и штраф в двойном размере. Пока таких мер (поощрения доносчиков — прим. ред.) в законопроекте не предусмотрено», пояснил парламентарий.

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По словам Анатолия Вассермана, в ходе рассмотрения инициативы депутаты смогут дополнить текст проекта. Собеседник «360» усомнился в том, что доносчики смогут получать часть незадекларированных средств россиян, о которых они сообщат в компетентные органы.

Днем 17 апреля депутат предложил обязывать россиян отчитываться за превышающие миллион рублей суммы. По мнению Вассермана, хранение таких сумм может свидетельствовать о «деятельности в теневом или даже „черном“ секторе экономики».