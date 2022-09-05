Власть 05 сентября 2022, 09:05 Поделиться Telegram

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Viber Штраф для владельцев опасных собак предложили ввести в России Депутат из Петербурга предложил штрафовать за выгул бойцовских собак без намордника РИА «Новости»

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Появление на улице собаки опасной породы без намордника и поводка в России запрещено. Но никакого наказания за это владельцу животного не предполагается. Устранить эту правовую коллизию поправками к Кодексу об административных правонарушениях предложил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Автор инициативы предложил ввести систему штрафов в размере от трех до пяти тысяч рублей для простых граждан, от 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей, если владельцем собаки опасной породы является учрежденная фирма. Рябоконь отметил, что ежегодно происходит несколько случаев нападения собак бойцовских пород на людей.

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Депутат напомнил, что выгуливать таких питомцев можно только в специально отведенных местах только с поводком и намордником.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов согласился, что сейчас закон рассчитан на совесть владельцев собак.

При этом он отметил, что решение могут принять региональные власти, которые получили право принимать дополнительные требования к содержанию домашних животных. Бурматов подчеркнул, что нужно учитывать особенности жизни в разных субъектах, а не просто менять кодекс.

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