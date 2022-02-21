«Штормовой период» предсказали России после признания ДНР и ЛНР

Политолог и журналист Юрий Светов заявил о том, что Россия вступает в штормовой период после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, в ближайшее время на страну обрушится шквал информационной войны, в отношении РФ введут новые санкции. Свою позицию Светов озвучил в беседе с «360».

Он подчеркнул, что относится к признанию республик «со смешанным чувством».

«Часть — облегчение, узел какой-то развязался, который семь лет был связан, что делать с этими непризнанными республиками. И с тревогой, потому что с завтрашнего дня я ожидаю, что на нас обрушится шквал информационной войны, угроз, истерик. Будет собрано заседание Совета безопасности (ООН) по просьбе Макрона, где нас будут осуждать», — отметил Светов.

Он предположил, что Китай промолчит или не проголосует за резолюцию, осуждающую Россию, однако «резолюцию такого рода обязательно примут». А после этого «будут требовать принятия санкций» против России.

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло после соответствующего обращения лидеров данных территорий, которые последовали на фоне обострения конфликта с официальными властями Украины.