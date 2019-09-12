Штаты рассматривают все виды санкций против Анкары за приобретение С-400

Купер пояснил, что возможные рестрикции в отношении Анкары базируются не на календаре или каком-то определенном графике, установленном законодательством, а на конкретных условиях. В этом вопросе крайних сроков нет.

«Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на приобретение российских систем Турцией — прим. ред.)», — цитирует дипломата RT.