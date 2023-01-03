Власть 03 января 2023, 17:25 Штатная численность МЧС превысила 300 000 человек Президент Путин увеличил штат МЧС на 15 тысяч сотрудников с 1 января 2023 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин расширил штат МЧС РФ почти на 15 тысяч сотрудников. Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточнили, что предельная штатная численность министерства с 1 января 2023 года выросла до 303 107 работников. Через год планируется увеличить штат еще на четыре тысячи человек, то есть до 307 101 единицы.

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Штат МЧС РФ не менялся уже в течение трех лет. В 2019 году его увеличили последний раз до 288 565 сотрудников.

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Накануне Нового года Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днем спасателя, написал RT. Глава государства выразил особую благодарность личному составу министерства за вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России.