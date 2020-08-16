Штаб Тихановской приготовился обсуждать с властями отставку Лукашенко

Представители штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии заявили о готовности обсуждать с местными властями сроки ухода Александра Лукашенко с поста. Также они планируют обсудить способы его ухода.

Пресс-служба штаба Светланы Тихановской сообщила, что готова к переговорам с властью, сообщает РИА «Новости».

Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства пресс-служба штаба Светланы Тихановской.

Представители штаба также добавили, что поддерживают намерения государственных каналов устроить забастовку. Кроме того, они надеются, что в стране все акции будут проходить мирно, без пострадавших и погибших.

В субботу у Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся телефонный разговор. Главы государств обсуждали волнения в Белоруссии.

Сейчас белорусы вышли на мирную акцию в поддержку Александра Лукашенко.

Накануне о забастовке объявили телевизионщики с государственных каналов, они планируют прекратить вещание в понедельник. Забастовка рабочих коллективов началась с Минского тракторного завода, там заводчане требовали отставки Лукашенко.