Штаб Тихановской приготовился обсуждать с властями отставку Лукашенко
Пресс-служба штаба Светланы Тихановской сообщила, что готова к переговорам с властью, сообщает РИА «Новости».
Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государствапресс-служба штаба Светланы Тихановской.
Представители штаба также добавили, что поддерживают намерения государственных каналов устроить забастовку. Кроме того, они надеются, что в стране все акции будут проходить мирно, без пострадавших и погибших.
В субботу у Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся телефонный разговор. Главы государств обсуждали волнения в Белоруссии.
Сейчас белорусы вышли на мирную акцию в поддержку Александра Лукашенко.
Накануне о забастовке объявили телевизионщики с государственных каналов, они планируют прекратить вещание в понедельник. Забастовка рабочих коллективов началась с Минского тракторного завода, там заводчане требовали отставки Лукашенко.