Власть 22 января 2024, 12:17 Штаб Путина передал в Центризбирком необходимое для регистрации количество подписей Сопредседатель Лысенко: в ЦИК передали 315 тыс. подписей в поддержку Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сторонники президента России, кандидата-самовыдвиженца на новый срок Владимира Путина сдали в Центральную избирательную комиссию необходимое для регистрации количество подписей. Сопредседатель его избирательного штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко объявила об этом журналистам, сообщили «Известия».

Для регистрации кандидата-самовыдвиженца по закону нужно предоставить от 300 до 315 тысяч подписей. Марьяна Лысенко сообщила, что в ЦИК привезли 315 тысяч подписей. Комиссия сопоставит их с количеством подписных листов, случайным образом выберет 60 тысяч подписей и отдельно проверит.

Реклама

В общей сложности в ЦИК привезли 95 коробок с подписными листами. Сопредседатель штаба, народный артист России Владимир Машков заявил, что собрали в 10 раз больше подписей, чем требовалось по закону.

Избирательный штаб Владимира Путина заработал в Гостином Дворе 21 декабря, сообщил RT. К концу года собрали более полумиллиона подписей за его выдвижение. Первые подписные листы из Подмосковья привезли в ЦИК 30 декабря.