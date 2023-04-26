Власть 26 апреля 2023, 01:00 «Схожие интересы». Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным Кадыров обсудил с Пригожиным «горячие вопросы» и санкции Запада Telegram

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Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с предпринимателем и основателем частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Совместной фотографией он поделился в Telegram-канале.

По словам Кадырова, они обсудили «очень горячие вопросы международного характера».

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«С Евгением Викторовичем у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь», — отметил он.

Подробности беседы глава Чечни раскрывать не стал, но добавил, что результаты скоро будут известны всем. Также он отметил, что на снимке у него и у Пригожина «такие радостные лица» потому, что часть разговора они посвятили западным санкциям.

«Долго смеялись над этим абсурдом», — подытожил он.

Ранее чеченский лидер отметил успехи ЧВК «Вагнера» в зоне специальной операции. По словам Кадырова, после завершения работы на госслужбе он возможно займется созданием своей частной военной компании. Он подчеркнул, что черту в обсуждениях о необходимости создания ЧВК подвели успехи бойцов «Вагнера».